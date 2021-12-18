Voleybol takımlarının büyük başarısı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımları Kahramanmaraş'ta yapılan üniversitelerarası 2. Lig voleybol müsabakalarında üstün başarı yakaladı.

Kadın voleybol takımı tüm maçları hiç set vermeden kazanarak şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Erkek voleybol takımı ise final maçına kadar hiç set vermeden oynadı. Finalde ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Rektör Karacoşkun, voleybol takımlarındaki oyuncuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Voleybol takımlarımızı çalıştıran Dr. Öğr. Üyesi Yunus Gür'e takımlarının elde ettiği başarılar dolayısıyla teşekkür etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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