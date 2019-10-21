Voleybol takımımız sezona galibiyetle başladı
Konya Büyükşehir Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı sezonun ilk maçında Ürgüpspor karşısında 3-1 galip geldi.
Konya'yı Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre merkezinde Ürgüpspor ile karşılaştı.
Büyükşehir Belediyespor, maçı 23-25, 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazanarak sezona 3 puan ile başladı.
Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezon ikinci maçında 27 Ekim saat 14.30'da Kayseri'deDeveli Belediyespor ile karşılaşacak.