Voleybol Takımımız Evinde Galip
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu oynanan maçlarla devam etti.
KONYA (Habermetre) - Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu oynanan maçlarla devam etti.
Konya'yı Türkiye Erkekler Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 10. hafta maçında sahasında Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor'u konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde oynanan zorlu mücadeleyi 22-25, 25-20, 25-20 ve 25- 19'lik setlerle kazanan Büyükşehir Beledyespor salondan 3 - 1 galip ayrılarak haftayı kayıpsız geçti.
Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 11. haftasında deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 18 Aralık Cumartesi saat 14: 00'da Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda oynayacak.
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