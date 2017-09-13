Voleybol Takımı Balkan Kupası Öncesi Moral Yemeğinde Buluştu

İnegöl Belediyespor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yemek sonrasında yaptığı konuşmasında hem Belediyespor'un geçtiğimiz sezon ligde elde ettiği başarılara hem de 16-17 Eylül tarihlerinde İnegöl'de gerçekleşecek olan Balkan Cup hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPA'DA MÜCADELE ETMEK AYRICALIK

Aktaş, yaptığı açıklamada İnegöl'ün yükselen marka değerlerinden birisi olan Belediyespor Voleybol takımının geçtiğimiz sezon voleybol Efeler Ligini 6'ncı sırada tamamladığını hatırlatarak "Ülkemizi bu yıl Balkan Kupasında temsil etmeye hak kazandık. İnegöl Belediyespor Kulübü olarak gerçekten çok mutluyuz. Tarihimizde ilk kez Avrupa'ya gidecek olmanın mutluluğu var. Efeler Ligindeki 5'inci yılımızda Avrupa'da mücadele etmek bizim için bir ayrıcalık. Bildiğiniz üzere güzel bir sezon geçirerek Voleybol Efeler Ligini 40 puanla 6'ncı sırada tamamladık. Takım olarak her geçen yıl daha da iyiye gidiyoruz." dedi.

TÜM VOLEYBOL SEVERLERİ BEKLİYORUZ

Aktaş, Efeler Ligi'ni 6'ncı sırada tamamlayarak ülkemizi Balkan Kupasında temsil etmeye hak kazanan İnegöl Belediyespor'un 2017 Balkan Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapacağını hatırlatarak şöyle konuştu: "Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmamız şehrimizin tanınırlığına önemli bir katkı sağlayacak. Bunu inşallah en güzel şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. 16-17 Eylül 2017 tarihleri arasında İnegöl Spor Salonu'nda oynanacak Balkan Kupası mücadelelerine ilçemizden, Bursa'mızdan ve çevre illerden tüm voleybol severleri bekliyoruz."

ŞAMPİYON CHALLENGE CUP'A GİDECEK

2017 Balkan Kupası'nda, İnegöl Belediyespor'un yanı sıra CSM Bucuresti (Romanya), OK Radnik (Bosna-Hersek) ve Jedinstvo (Sırbistan) ekipleri mücadele edeceğini hatırlatan Başkan Aktaş; "İlk maç 16 Eylül saat 15.00'de İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonunda CSM Bucuresti (Romanya) ile Jedinstvo (Sırbistan) arasında oynanacak. İkinci maç ise yine aynı gün saat 17.30'da İnegöl Belediyespor ile OK Radnik (Bosna-Hersek) arasında oynanacak. Pazar günü ise galip takımlar kendi aralarında, mağlup takımlar kendi aralarında sıralama müsabakaları oynayacaklar. Balkan Kupasını kazanacak ekip, Challange Kupasına 2. Turdan itibaren katılma hakkı elde edecek. Son olarak Balkan Kupasında zorlu rakipler ile mücadele edecek Belediyespor Voleybol takımımıza, teknik kadrosuna ve sporcularımıza sonsuz başarılar diliyor, bu kupayı almalarını tüm kalbimle diliyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.