Voleybol: Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası

22.10.2019 16:18

Voleybolda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta arasında yarın Ankara'da oynanacak Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Volley Hotel Ankara'da gerçekletirilen toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, iki takımın başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

İki takıma da başarılar dileyen ve karşılaşmanın centilmence geçmesini temenni eden Ahmet Göksu, Ankara seyircisini maça davet etti.

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta'nın başantrenörü Mariusz Sordyl, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Yarın yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda olabilecek en yüksek performansımızla salonda olacağız. Bu mücadele televizyonlar aracılığıyla geniş kitleye ulaşacak. Salonda da birçok taraftar olacak. Yarınki mücadele öncesinde heyecanlı ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Ulaş Kıyak ise kupayı kazanmak istediklerini dile getirerek, "Geçen sene iki takım arasında kıran kıran bir mücadele oldu. Yarın akşam hak edenin kazanmasını diliyorum. Sakatlıksız, centilmence geçen, seyri güzel bir maç olmasını diliyorum. Umarım biz kazanırız ve sezona güzel bir başlangıç yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Özbey: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta'nın başantrenörü Nedim Özbey, iki takım arasındaki rekabetin Türk voleybolunun marka değerini yükselttiğini ifade ederek, "Geçen yıl oynadığımız maçlarda seyrici rekorları kırıldı. Centilmence geçen, voleybolun konuşulduğu bir maç olsun. Voleyboldan başka şeyler konuşulmasın. Herkese başarılar diliyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için oynayacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk Keskin ise şunları kaydetti:

"Öncelikle derbiyle başlamak çok güzel. Derbiler her zaman çok özeldir. Bunun bilincindeyiz. Maçın tadını çıkartmak istiyoruz. Keyifli, çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Galip gelmek istiyoruz. Bütün taraftarlarımızın desteğini hissetmek istiyoruz. Hepsini maça davet ediyoruz. Kupayı kaldırıp sezona güzel bir şekilde başlamak istiyoruz."

Kaynak: AA