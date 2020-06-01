Voleybol söyleşileri sona erdi A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin, antrenörlerle video konferans yoluyla yaptığı söyleşiler sona erdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin, antrenörlerle video konferans yoluyla yaptığı söyleşiler sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guidetti ve teknik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online yapılan söyleşilerin 9'uncusunda sorulara cevap verdi.

Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörlerin iletişimini geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımını artırmayı hedefleyen söyleşilerde "Blok Defans Teknik ve Taktiği", "Voleybolda Atletik Performans Antrenörünün Rolü", "Pas ve pasör", "Servis ve Servis Karşılama Teknik ve Taktiği", "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalı, nasıl ve ne zaman yapılmalı?" ve "Takım içinde önemli ve önemli olmayan kurallar" konuları ele alındı.

Kaynak: AA