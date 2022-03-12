Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Haberler

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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

AA - Süha Gür - Spor
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon, oynanan 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon, oynanan 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Voleybol Akademi ile Merinos arasındaki karşılaşma, konuk ekibin maça çıkamayacağını bildirmesi üzerine hükmen 3-0 ev sahibi takımın lehine tescil edildi.

A Grubu'nda ilk 4 sırada yer alan Muratpaşa Belediyespor, Karşıyaka, Edremit Belediyesi Altınoluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nu ilk 4'te tamamlayan İlbank, Adam Voleybol, Çukurova Belediyespor ve CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik yarı final etabına yükseldi.

Ligde yarı final etabı, 22-24 Mart tarihleri arasında Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak.

AA / Süha Gür - Spor

Büyükçekmece, voleybol, Türkiye, Sigorta, Spor, Haberler

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