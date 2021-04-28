Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları sona erdi
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları sona erdi

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları sona erdi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantilediği Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları tamamlandı.

Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantilediği Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları tamamlandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen organizasyonun üçüncü ve son gününde ilk olarak dün Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen ekiplerin mücadelesinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Adam Voleybol ise Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 yendi.

Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un namağlup tamamladığı final etabında oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGMASVSP
1. Sigorta Shop Kalecik Belediyespor330909
2. Bolu Belediyespor321646
3. Adam Voleybol312373
4. Edremit Belediyesi Altınoluk303290

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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