Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları sona erdi

Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantilediği Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları tamamlandı.

Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantilediği Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları tamamlandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen organizasyonun üçüncü ve son gününde ilk olarak dün Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen ekiplerin mücadelesinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Adam Voleybol ise Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 yendi.

Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un namağlup tamamladığı final etabında oluşan puan durumu şöyle: