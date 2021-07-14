Voleybol sevgisiyle kulüp kuran hurdacı, kadın voleybol takımını 2. lige çıkarmanın sevincini yaşıyor
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Voleybol sevgisiyle kulüp kuran hurdacı, kadın voleybol takımını 2. lige çıkarmanın sevincini yaşıyor

Voleybol sevgisiyle kulüp kuran hurdacı, kadın voleybol takımını 2. lige çıkarmanın sevincini yaşıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Spor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Hayati Kılıçaslan'ın voleybol sevgisiyle kurduğu Gencelli İdman Yurdu Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligine yükseldi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Hayati Kılıçaslan'ın voleybol sevgisiyle kurduğu Gencelli İdman Yurdu Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligine yükseldi.

Kuyucak'a bağlı 850 nüfuslu Gencelli Mahallesi'nde kamyonetiyle sokak sokak gezerek hurda toplayan Kılıçaslan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için 2017 yılında Gencelli İdman Yurdu Spor Kulübünü kurdu.

Voleybola karşı tutkusu bulunan Kılıçaslan'ın kurduğu kulübün erkek ve kadın voleybol takımları, 2018'den itibaren amatör ligde mücadele etmeye başladı.

Bu süreçte hurdacılıktan sağladığı gelirin bir bölümünü kulübe aktaran Kılıçaslan, ilçenin tek kadın voleybol takımı olan Gencelli İdman Yurdu'nun Kadınlar Bölgesel Lig'inden bu yıl 2. Lig'e çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Gazetecilere açıklama yapan Kılıçaslan, gazetecilere, günün ilk ışıklarıyla ikamet ettiği Nazilli'den yola çıkıp mahalle mahalle gezerek hurda topladığını söyledi.

Hurdacılıktan elde ettiği gelirin bir kısmını ailesine kalanını da kulübe ayırdığını aktaran Kılıçaslan, "Kulübe destek olmak isteyen vatandaşlar da kullanmadıkları karton, teneke ve plastikleri bana veriyorlar. Bölgemizde çok değerli iş insanlarımız var, bize sponsor olsunlar. Hurda deyip geçmesinler, biz hurdayla takımımızı profesyonel lige yükselttik. Geri dönüşümü değerlendirerek hem kulübümüzü hem de mahallemizi kalkındırabiliriz. Hurda, bizim için bir nefestir" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gencelli İdman Yurdu oyuncularından Nilay Sayar ise bu emeği karşılıksız bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, "Başkanımız bizim için gecesini gündüzüne katarak büyük çaba gösteriyor. Biz de verilen bu emeğe karşı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz voleybol için tek yürek olduk. Hedefimiz takımımızı 1. Lig'e yükseltmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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