Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), taraftarların HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, salonlarda maske kullanımına devam edileceği ancak seyirciler için HES kodu uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Bireysel tedbirlerin sürdüğüne dikkat çekilerek, "Teknik ekip, sporcu ile personelden hiç aşısı olmayan ve 2 tam doz aşısını tamamlamamış kişiler müsabakadan en fazla 48 saat öncesinde yapılmış PCR test sonucunu federasyonumuza bildireceklerdir. Teknik ekip, sporcu ve personelin Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında takipleri kulüpleri tarafından yapılacaktır. Semptom gösteren kişilerin PCR testi yaptırarak sonucunu federasyonumuza bildirmeleri gerekmektedir."