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Voleybol Müsabakaları Sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılıyor.

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:45
Voleybol Müsabakaları Sürüyor

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası İl Birinciliği Müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılıyor.


07 2019 tarihinde başlayan müsabakalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 180 okul takımı katılım sağlıyor.


İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakalar 13 Ocak 2019 tarihinde final müsabakaları ile son bulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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