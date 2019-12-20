Voleybol Müsabakaları Sürüyor

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:45

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılıyor.



07 Aralık 2019 tarihinde başlayan müsabakalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 180 okul takımı katılım sağlıyor.



İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakalar 13 Ocak 2019 tarihinde final müsabakaları ile son bulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA