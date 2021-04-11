Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar, Santana)Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar, Santana)

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Mirkovic, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Elif Şahin, Thompson)

Setler: 25-20, 26-24, 19-25, 25-21

Süre: 121 dakika (30, 32, 29, 30)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Serideki ikinci karşılaşma 14 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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