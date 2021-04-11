Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar, Santana)Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar, Santana)
Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Mirkovic, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Elif Şahin, Thompson)
Setler: 25-20, 26-24, 19-25, 25-21
Süre: 121 dakika (30, 32, 29, 30)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
Serideki ikinci karşılaşma 14 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar