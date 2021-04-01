Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Caner ÇıldırGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazan Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)Aydın Büyükşehir Belediyespor:...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Caner Çıldır

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazan Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 21-25, 23-25, 23-25

Süre: 87 dakika (25, 31, 31)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

İlk maçı da 3-1 kazanan ve seride iki galibiyete ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor 5'incilik-6'ncılık, sarı-kırmızılı takım ise 7'ncilik-8'incilik müsabakalarına çıkacak.

Bu arada karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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