Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Busa, Cansu Çetin)Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza Arıcı,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Busa, Cansu Çetin)

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)

Setler: 23-25, 25-20, 25-19, 23-25, 17-19

Süre: 139 dakika (28, 27, 27, 30, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek yarı final serisinde 1-1 eşitliği sağladı.

Serinin üçüncü ve son karşılaşması 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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