Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçEczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Ogbogu, Fatma Yıldırım)Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir...

Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Ogbogu, Fatma Yıldırım)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Busa, Beliz Başkır)

Setler: 17-25, 21-25, 21-25

Süre: 86 dakika (25, 30, 31)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, durumu 6-3 yaparak rakibine mola aldırdı. Eczacıbaşı VitrA'nın skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili giren Eczacıbaşı VitrA, 7-4 üstünlük yakaladı. Blok sayılarıyla fark yaratan Fenerbahçe Opet, 9-8 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğü ele geçirdikten sonra Eczacıbaşı VitrA hücumlarında Boskovic'in hatalarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, setten 25-21 galip ayrılarak durumu 2-0 yaptı.

Turuncu-beyazlılar, üçüncü sete de iyi başlayan taraf oldu ve 8-5 öne geçerek Fenerbahçe Opet'in mola almasını sağladı. Moladan sonra toparlanan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-11 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, başa baş geçen son sette 16-13 geri düşmesine rağmen skoru 16-16'ya getirerek eşitledi. Son bölümde savunma ve hücumda etkili performans ortaya koyan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Opet'in 1-0 öne geçerek avantaj yakaladığı seride ikinci karşılaşma 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde üçüncü müsabaka ise 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Özlem Zengin Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 20:53:49. #1.15#
title