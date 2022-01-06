Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci devre başlıyor - Haberler Spor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci devre başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci devre başlıyor
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ikinci devresi yarın tek maçla başlayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ikinci devresi yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftanın açılışında İstanbul'da Yeşilyurt ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Sultanlar Ligi'nde koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 maçı ertelenen 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

9 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

Ertelenen maçlardan PTT-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasının 26 Ocak'ta oynanacağı duyurulurken, Karayolları-Mert Grup Sigorta mücadelesinin tarihi henüz belirlenmedi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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