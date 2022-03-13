Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluGalatasaray: Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley...
AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray: Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)
Setler: 17-25, 23-25, 16-25
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Ligde VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 8. yenilgisini yaşadı.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Ragıp Tekin - Spor