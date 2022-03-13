Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Esat DanziliYeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ceren Yılmaz)Fenerbahçe Opet: Cristina, Popovic, Tutku Burcu Yüzgenç, Meliha İsmailoğlu, Beliz Başkır, Buse Ünal...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ceren Yılmaz)

Fenerbahçe Opet: Cristina, Popovic, Tutku Burcu Yüzgenç, Meliha İsmailoğlu, Beliz Başkır, Buse Ünal (Gizem Örge, İpar Özay Kurt, Cansu Çetin)

Setler: 13-25, 12-25, 19-25

Süre: 68 dakika (22, 20, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

AA / Ragıp Tekin - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Meliha İsmailoğlu, Burhan Felek, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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