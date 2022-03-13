Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ferdi Uzun - Spor
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Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta,...
BOLU (AA) - Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)
Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta, Ceren Baysal, Elif Uzun)
Setler: 25-14, 25-14, 25-16
Süre: 77 dakika (29, 23, 25)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Ferdi Uzun - Spor