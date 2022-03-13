Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Ferdi Uzun - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta,...

BOLU (AA) - Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta, Ceren Baysal, Elif Uzun)

Setler: 25-14, 25-14, 25-16

Süre: 77 dakika (29, 23, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ferdi Uzun - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Burcu Şentürk, Eylül, Bolu, Spor, Haberler

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