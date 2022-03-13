Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhanPTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel)Nilüfer Belediyespor: Maglio, Çağla Akın, Aslı Teçimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu (Buse...
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
PTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel)
Nilüfer Belediyespor: Maglio, Çağla Akın, Aslı Teçimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan Sonsırma, Defne Başyolcu, Dumcheva, Fulden Ural, Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara)
Setler: 25-21, 25-20, 25-19
Süre: 87 dakika (27, 31, 29)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022