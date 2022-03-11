Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Elif Şahin, McKenzie, Fatma Şekerci)
Setler: 23-25, 11-25, 16-25
Süre: 74 dakika (27, 23, 24)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasının açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022