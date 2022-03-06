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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Zafer Göder - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Ramazan Çevik, Serap KukaBolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Ece Kozdere, Havlickova, Calderon, Kharchenko, Çağla Salih (Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla ÇalışkanSetler:...

BOLU (AA) - Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Ece Kozdere, Havlickova, Calderon, Kharchenko, Çağla Salih (Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Ptt : Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan

Setler: 12-25, 25-21, 26-28, 22-25

Süre: 117 dakika (24, 27, 36, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında PTT, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Zafer Göder - Spor

Burcu Şentürk, Elif Uzun, Bolu, PTT, Spor, Haberler

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