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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Sergen Sezgin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzcan ÜnalNilüfer Belediyespor: Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı Teçimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Natalia, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzcan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı Teçimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Natalia, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu)

Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Alexia, Sasa, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Zentsu, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 18-25, 23-25, 14-25

Süre: 75 dakika (24, 28, 23)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Çağla Akın, Sigorta, Spor, Haberler

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