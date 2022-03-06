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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Recep Karakoç, Tuncay SevimEczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)

Yeşilyurt : Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Duru Aksu, Nilsu Sen)

Setler: 25-19, 25-20, 25-22

Süre: 80 dakika (26, 25, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Hande Baladın, Recep Karakoç, Gözde Yılmaz, Yeşilyurt, Spor, Haberler

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