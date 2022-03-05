Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet TopalFenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Dicle Babat (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Dicle Babat ( Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Simay Gazi, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)

Setler: 25-16, 25-14, 25-17

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

AA / Ragıp Tekin - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Meliha İsmailoğlu, Burhan Felek, Gizem Örge, Spor, Haberler

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