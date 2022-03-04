Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Caner Çildir, Metin KorkutSarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Ecem Aknam, Hanife Nur Özaydınlı, Sezen Keskekoğlu)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez,...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Metin Korkut

Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Ecem Aknam, Hanife Nur Özaydınlı, Sezen Keskekoğlu)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Merve Çepni, Melek Erpin Erbuğa, Seda Menekşe)

Setler: 27-29, 25-21, 25-17, 22-25, 16-14

Süre: 143 dakika (34, 31, 28, 28, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, Mert Grup Sigorta'yı 3-2 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Büşra Kılıçlı, Sarıyer, Sigorta, Spor, Haberler

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