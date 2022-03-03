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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ercan Çakar - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

5 Mart Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Mart Pazar:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)

AA / Ercan Çakar - Spor

voleybol, Sigorta, Türkiye, Mart, Spor, Haberler

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