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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Ebru Kaya, Sadettin KıralSarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Büşra Kılıçlı)Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva,...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Büşra Kılıçlı)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Dicle Babat, Vargas (Gizem Örge, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, Cristina)

Setler: 12-25, 25-22, 18-25, 20-25

Süre: 96 dakika (19, 28, 25, 24)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA / Ragıp Tekin - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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