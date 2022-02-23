Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Caner Çildir, Recep KarakoçVakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı,...
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)
Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz)
Setler: 25-15, 25-23, 25-12
Süre: 73 dakika (22, 29, 22)
Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor