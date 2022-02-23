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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Caner Çildir, Recep KarakoçVakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı,...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)

Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Setler: 25-15, 25-23, 25-12

Süre: 73 dakika (22, 29, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Vakıflar Bankası, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Spor, Haberler

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