Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Engin DumanKarayolları: Kübra Kegan, Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel,...
CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Engin Duman
Karayolları: Kübra Kegan, Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)
Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç)
Setler: 20-25, 18-25, 20-25
Süre: 78 dakika (25, 26, 27)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor