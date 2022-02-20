Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Engin DumanKarayolları: Kübra Kegan, Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel,...

CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Engin Duman

Karayolları: Kübra Kegan, Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)

Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 20-25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Sigorta, Ceyhan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title