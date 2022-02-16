Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerPTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilsad Kavas, Merve Tanyel)Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl...

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

PTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilsad Kavas, Merve Tanyel)

Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran)

Setler: 25-21, 22-25, 23-25, 25-22, 15-12

Süre: 136 dakika (25, 29, 31, 30, 21)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta PTT, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yasemin Yıldırım, Sıla Çalışkan, Hande Korkut, Uçak, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title