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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Meryem Pelenk TekolMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Merve Çepni, Seda Menekşe)Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhklıuk,...

Salon: Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Pelenk Tekol

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Merve Çepni, Seda Menekşe)

Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhklıuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran)

Setler: 25-23, 19-25, 27-29, 22-25

Süre: 115 dakika (27, 25, 33, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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