Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Salon: BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Meryem Pelenk TekolMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Merve Çepni, Seda Menekşe)Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhklıuk,...
Salon: Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Pelenk Tekol
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Merve Çepni, Seda Menekşe)
Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhklıuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran)
Setler: 25-23, 19-25, 27-29, 22-25
Süre: 115 dakika (27, 25, 33, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor