Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Gökhan Düzyol - Spor
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Salon: Mimar SinanHakemler: Turgut Uzunçakmak, Serhat SemizAydın Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Stevenson, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıçcı)Yeşilyurt: Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Bilge Paşa,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Stevenson, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıçcı)
Yeşilyurt : Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Bilge Paşa, Kelsey, (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Sen, Elise Tuana Köse)
Setler: 25-14, 25-9, 25-17
Süre: 74 dakika (24, 21, 29)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
AA / Gökhan Düzyol - Spor