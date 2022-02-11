Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Caner Çildir, Mehmet TopalTürk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Ada Germen, Janset Erkul, İrem Çor)Karayolları: Matea İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol,...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Ada Germen, Janset Erkul, İrem Çor)
Karayolları: Matea İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-17, 25-15, 25-21
Süre: 76 dakika (24, 24, 28)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği başkent temsilcisi Karayolları'nı 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor