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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Sergen Sezgin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol ÖzkanNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu, Natalia, Sudenaz Uzun)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğluları,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu, Natalia, Sudenaz Uzun)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğluları, Miroslava, Özgenur Çetin, Ceneida, Ayça İsmailcebecioğlu, Merve İkbal Albayrak, (Merve İzbilir, Alara Altındağ)

Setler: 16-25, 22-25, 15-25

Süre: 80 dakika (22, 32, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Mert Grup Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Çağla Akın, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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