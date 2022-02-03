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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent VoleybolHakemler: İbrahim Ünal, Hatice Yıldız ÖzmenMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, İkbal Merve Albayrak (Merve İzbilir, Seda Menekşe, Defne Tokol, Merve Çepni)PTT: Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova,...

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Yıldız Özmen

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, İkbal Merve Albayrak (Merve İzbilir, Seda Menekşe, Defne Tokol, Merve Çepni)

Ptt : Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay (Simay Kurt, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Nur Dilşad Kavas)

Setler: 33-31, 19-25, 18-25, 21-25

Süre: 136 dakika (44, 32, 30, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasından ertelenen maçta PTT, Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İbrahim Ünal, voleybol, Sigorta, PTT, Spor, Haber

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