Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Salon: BaşkentHakemler: Ayşim Koşar, Bilal ÇağlarMert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary,...
AYDIN (AA) - Salon: Başkent
Hakemler: Ayşim Koşar, Bilal Çağlar
Mert Grup Sigorta : Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Defne Tokol)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 25-20, 17-25, 23-25, 20-25
Süre: 95 dakika (20, 25, 25, 25)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor