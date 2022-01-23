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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Vargas, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Cristina)VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Vargas, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Cristina)

VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Ayşe Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Aylin Acar)

Setler: 25-27, 25-23, 21-25, 10-25

Süre: 112 dakika (31, 29, 30, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

VakıfBank 14. galibiyetini alarak liderliğe yükselirken, Fenerbahçe Opet üçüncü yenilgisini alarak ikinci sıraya geriledi.

Birinci sete iyi başlayan VakıfBank, etkili olan servislerle 5-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarla sayılar bularak 24-20 üstünlük yakaladı. Bartsch-Hackley ve Haak ikilisiyle sayılar bulan VakıfBank, Zehra ile de etkili olarak ilk seti 27-25 ile lehine çevirmeyi bildi.

İkinci set iki takımın yaptığı karşılıklı ataklar çekişmeli geçti. 22-22 beraberliğin ardından Fenerbahçe Opet, Vargas ile sayı bularak seti 25-23 aldı ve maçta 1-1 eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete VakıfBank iyi başlamasına rağmen sarı-lacivertli ekip dengeyi kurmayı başardı. 17-17 beraberlik sonrası Zehra'nın bloklarıyla rakibini durduran VakıfBank, seti 25-21 kazandı.

Dördüncü sette çok etkili ataklar yapan VakıfBank, Haak'ın smaçlarıyla sayı buldu. Rakibi karşısında iyi savunma yapan VakıfBank seti 25-10 aldı ve rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Naz Aydemir Akyol, Burhan Felek, Gizem Örge, Spor, Haber

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