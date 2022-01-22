Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Franscisco, Dimitrova,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
Ptt : Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Franscisco, Dimitrova, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Ece Morova, Merve Tanyel, İlayda Uçak)
Setler: 26-24, 25-17, 25-20
Süre: 96 dakika (34, 32, 30)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-0 yendi.