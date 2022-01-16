Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Sadettin Deneri, Öznur TosunBolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Yelyzevata, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)Karayolları: Gizem Misra Aşçı, İkic, Ceren...
BOLU (AA) - Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Yelyzevata, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
Karayolları: Gizem Misra Aşçı, İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Kübra Kegan)
Setler: 25-22, 25-18, 21-25, 21-25, 11-15
Süre: 147 dakika (33, 27, 32, 33, 22)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Karayolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.