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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Zafer Göder - Haberler | Spor

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Sadettin Deneri, Öznur TosunBolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Yelyzevata, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)Karayolları: Gizem Misra Aşçı, İkic, Ceren...

BOLU (AA) - Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Yelyzevata, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Karayolları: Gizem Misra Aşçı, İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Kübra Kegan)

Setler: 25-22, 25-18, 21-25, 21-25, 11-15

Süre: 147 dakika (33, 27, 32, 33, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Karayolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri
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Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Sadettin Deneri, Öznur TosunBolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Yelyzevata, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)Karayolları: Gizem Misra Aşçı, İkic, Ceren...

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