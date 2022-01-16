Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Recep Karakoç, İbrahim AcarSarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Crncevic, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl (Gülce Güçtekin, Sezen Keşkekoğlu, Ecem Aknam, Lila Şengün, Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay)Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas,...
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Recep Karakoç, İbrahim Acar
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Crncevic, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl (Gülce Güçtekin, Sezen Keşkekoğlu, Ecem Aknam, Lila Şengün, Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay)
Yeşilyurt : Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Ceren Sulbiye Yılmaz, Veltman, Tuana Köse, Bilge Paşa (Pınar Atasever, Ceren Yılmaz, Nilay Şen, Ezgi Taşdemir)
Setler: 25-18, 25-12, 25-14
Süre: 74 dakika (27, 23, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.