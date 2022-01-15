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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Sadettin KıralTürk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ezgi Akyaldız, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen...

VAN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral

Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ezgi Akyaldız, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Vanjak, Hande Korkut, Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran)

Setler: 25-14, 25-21, 25-9

Süre: 67 dakika (22, 25, 20)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Sadettin KıralTürk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ezgi Akyaldız, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen...

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