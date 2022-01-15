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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Kaya, Onur CoşkunGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu)Aydın Büyükşehir...

AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)

Setler: 25-22, 25-20, 25-13

Süre: 81 dakika (27, 31, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Kaya, Onur CoşkunGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu)Aydın Büyükşehir...

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