Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çildir, Mehmet GülEczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Heyrman, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Zeynep Palabıyık, Dilay Özdemir)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis...
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Heyrman, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Zeynep Palabıyık, Dilay Özdemir)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Sudenaz Uzun)
Setler: 25-16, 25-19, 25-20
Süre: 79 dakika (23, 27, 29)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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