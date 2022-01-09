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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çildir, Mehmet GülEczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Heyrman, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Zeynep Palabıyık, Dilay Özdemir)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Heyrman, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Zeynep Palabıyık, Dilay Özdemir)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Sudenaz Uzun)

Setler: 25-16, 25-19, 25-20

Süre: 79 dakika (23, 27, 29)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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