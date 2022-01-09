Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Bahar...

VAN (AA) - Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)

Türk Hava Yolları : Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Bahar Guidetti Toksoy, Kingdon (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)

Setler: 25-27, 18-25, 21-25

Süre: 107 dakika (41, 33, 33)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Gökhan Düzyol - Spor Haberleri

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