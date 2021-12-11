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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatör, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler)Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Hande Şimşek, Lila...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Aybüke Çetinay, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam, Ada Germen )

Setler: 25-19, 25-21, 24-26, 25-15

Süre: 126 dakika (27, 34, 36, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri

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