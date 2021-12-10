Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Ali SarıkuzuMert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep...

AYDIN (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta : Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)

Setler: 16-25, 25-23, 25-22, 22-25, 13-15

Süre: 136 dakika (24, 28, 33, 29, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-2 yendi.

Avrupa liderliği dertlere derman oldu! Galatasaray'ın kasasına para yağdı

Avrupa liderliği dertlere derman oldu! Galatasaray'ın kasasına para yağdı

 Ülke puanında Yunanistan'ı geride bıraktık! Avantaj artık bizde

Ülke puanında Yunanistan'ı geride bıraktık! Avantaj artık bizde

 Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title