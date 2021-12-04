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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Nurper Özbar, Esat DanziliSarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Chatchu-on)PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Ceren Domaç,...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Chatchu-on)

Ptt : İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Ceren Domaç, Ece Morova, Çağla Erdem, Buse Kaygısız)

Setler: 25-23, 21-25, 25-21, 21-25, 11-15

Süre: 149 dakika (30, 35, 32, 29, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında PTT, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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