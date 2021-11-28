Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarMert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu)Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Mert Grup Sigorta : Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu)
Türk Hava Yolları : Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Polen Ünver, İrem Çor, Janset Cemre Erkul, Rabadzhieva)
Setler: 25-20, 21-25, 16-25, 25-20, 15-5
Süre: 129 dakika (26, 31, 26, 33, 13)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Mert Grup Sigorta, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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