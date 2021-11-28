Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarMert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu)Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Mert Grup Sigorta : Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu)

Türk Hava Yolları : Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Polen Ünver, İrem Çor, Janset Cemre Erkul, Rabadzhieva)

Setler: 25-20, 21-25, 16-25, 25-20, 15-5

Süre: 129 dakika (26, 31, 26, 33, 13)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Mert Grup Sigorta, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title