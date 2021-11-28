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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatör, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme)Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Çağla Akın, Maglio, Aslı Tecimer, Melis Durul, Humay Topaloğlu...

AYDIN (AA) - Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme)

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Çağla Akın, Maglio, Aslı Tecimer, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli)

Setler: 25-17, 25-16, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri

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