Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatör, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme)Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Çağla Akın, Maglio, Aslı Tecimer, Melis Durul, Humay Topaloğlu...
AYDIN (AA) - Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatör, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme)
Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Çağla Akın, Maglio, Aslı Tecimer, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli)
Setler: 25-17, 25-16, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
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